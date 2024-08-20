حصول مستشفى المطرية التعليمي على أعلى مستوى لمقدم الخدمة العلاجية لمرضى السكتة الدماغية

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار.. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Association) منحت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى المطرية التعليمي أعلى مستوي (المستوى الماسي) كمقدم للخدمة العلاجية لمرضى السكتة الدماغية خلال الربع الثاني من العام الحالي ضمن جوائز تقييم المنظمة العالمية للسكتة الدماغية Angels Awards ، وهو برنامج دولي لتقييم وحدات السكتة الدماغية على مستوى العالم والمستشفيات التى تقدم خدمة علاج مرضى السكتة الدماغية طبقا لأحدث الدلائل الاسترشادية العالمية سواء بعقار مذيب الجلطات او القسطرة المخية، وتنقسم التقييمات إلى المستوى الماسى وهو أعلى تقييم ثم المستوى الذهبى وأخير المستوى البلاتيني.

وقال رئيس الهيئة إن ذلك يأتى فى إطار الدعم المستمر والحرص الدائم على الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية الوحدات التخصصية بالهيئة، وذلك بعد حصول مستشفى شبين الكوم التعليمي على نفس الجائزة ٣ مرات من قبل بنفس المستوى (الماسي)، وهو انجاز لم يحدث من قبل داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتم البدء فى تفعيل حساب مستشفى الساحل التعليمي لتسجيل الحالات لتنضم للقائمة قريباً بإذن الله.

جدير بالذكر أن فريق العمل بقسم طب المخ والأعصاب بالمستشفى برئاسة الدكتور مجدي خلف بدء العمل بالوحدة منذ عام ٢٠١٦ باعتبارها أول وحدة متكاملة لعلاج مرضى السكتة الدماغية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ليتوج أخيرا بالحصول على الجائزة المستحقة وبجدارة، تحت إشراف الدكتور أحمد عطية المشرف على وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية، وتحت قيادة الدكتور محمد سليمان مدير مستشفى المطرية التعليمي.