برلمان أوكرانيا يصوت لصالح حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا

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صوت نواب البرلمان الأوكراني بأغلبية واسعة، اليوم الثلاثاء، لصالح حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا.

وتبنى البرلمان الأوكراني، في قراءة ثانية بأغلبية واسعة، مشروع القانون المثير للجدل، بحسب ما أفاد به عدد من نواب البرلمان.

ووافق على مشروع القانون 265 من أصل 322 نائبا حضروا الجلسة.

ولا تزال نحو عشرة آلاف أبرشية تخضع لنفوذ بطريركية موسكو في إطار انقسام المشهد الديني في أوكرانيا.

ويتم تبرير الحظر بدعم بطريركية موسكو للهجوم االروسي على أوكرانيا، حيث يجري توجيه الاتهام للفرع الأوكراني للكنيسة بتأييد الجرائم ضد الشعب الأوكراني.

ويهدف القانون رسميا إلى حماية الأمن القومي والحرية الدينية.

ويتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الآن التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا.

وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة الحظر.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشره، حيث سيمنح الأبرشيات الأرثوذكسية الأوكرانية تسعة أشهر لقطع علاقاتها الوثيقة مع بطريركية موسكو، بحسب النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك.