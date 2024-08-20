اعتقال شبكة تنصت داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي

اعتقلت السلطات العراقية، شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضمت موظفين وضباطا متخصصين في الأمن الرقمي.

وقال النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، تضم عددًا من الضباط والموظفين».

وذكر أن «الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفه)»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأوضحت أنها «عملت على توجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات»، مضيفًا أن «الشبكة اعترفت بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها».

بدوره، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه.

وأكد مكتب السوداني في بيان صحفي «عدم التهاون مع أية مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد».



