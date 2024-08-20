المقاومة الفلسطينية تبعث برسالة إلى حزب الله: حان الوقت لإزالة إسرائيل من الوجود

نشر حزب الله اللبناني، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، رسالة قال إنه تلقاها من المقاومة الفلسطينية.

وقالت المقاومة الفلسطينية في رسالتها، إن «نظيرتها اللبنانية ضحت بأعز ما لديها في نزال العدو، الذي يخشى المواجهة، على مدار ما يزيد عن 10 أشهر».

وأضافت: «هذا العدو الأحمق المهزوم الغارق في وحل غزة، الذي يستجدي في كل يوم قيادته للهروب والنجاة من ضربات مجاهدينا وكمائنهم التي شيًبت رؤوس الضباط والجنود، كيف له أن يواجهكم ويقاتلكم!».

وأشارت إلى أن «العدو الإسرائيلي المذعور في شوارع قطاع غزة وأزقته، يقف اليوم على أطراف أصابعه يتملكه الخوف والانتظار المؤلم المُكلف».

وتابعت: «لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة.. فقد حان الوقت للتقدم نحو فتح باب خيبر من جديد، والعمل لزوال إسرائيل من الوجود».



