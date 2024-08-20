كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن تقدم بيراميدز بعرض بقيمة 4 ملايين دولار للتعاقد معه، لكن إدارة المارد الأحمر رفضت هذا العرض.

قال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" هناك عروض من بعض الأندية، لكن ليست جدية حتى الآن".

أضاف الشناوي:" يتبقى عام في عقدي ولا توجد مشكلة أو خلاف ولكن يبدو أن الإدارة منشغلة بأمور أخرى وهم يعرفون أنني متواجد في كل الأحوال".

أتم الشناوي:" في ٢٠١٨ بعد عودتي من كأس العالم تقدم بيراميدز بعرض لضمي مقابل مليوني دولار ثم رفع العرض إلى إعارة مقابل ٤ ملايين دولار، والأهلي رفض".