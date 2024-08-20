 الشناوي: لدي عروض من أندية أخرى.. والأهلي رفض 4 ملايين دولار من بيراميدز لضمي - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أغسطس 2024 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الشناوي: لدي عروض من أندية أخرى.. والأهلي رفض 4 ملايين دولار من بيراميدز لضمي

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 1:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 1:18 ص

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن تقدم بيراميدز بعرض بقيمة 4 ملايين دولار للتعاقد معه، لكن إدارة المارد الأحمر رفضت هذا العرض.

قال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" هناك عروض من بعض الأندية، لكن ليست جدية حتى الآن".

أضاف الشناوي:" يتبقى عام في عقدي ولا توجد مشكلة أو خلاف ولكن يبدو أن الإدارة منشغلة بأمور أخرى وهم يعرفون أنني متواجد في كل الأحوال".

أتم الشناوي:" في ٢٠١٨ بعد عودتي من كأس العالم تقدم بيراميدز بعرض لضمي مقابل مليوني دولار ثم رفع العرض إلى إعارة مقابل ٤ ملايين دولار، والأهلي رفض".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك