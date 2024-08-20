ارتفاع صادرات الساعات السويسرية بعد تعويض أمريكا واليابان للتراجع الحاد في الصين

حققت صادرات الساعات السويسرية مكاسب طفيفة في يوليو الماضي، حيث واجهت زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة واليابان مزيدا من التراجع على طلب الساعات الفاخرة والفارهة في كل من الصين وهونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتحاد صناعة الساعات السويسرية قوله اليوم الثلاثاء، إن الشحنات ارتفعت بنسبة 6ر1٪ بقيمة 2ر2 مليار فرنك سويسري (6ر2 مليار دولار) في يوليو مقارنة بالعام السابق، فيما ظل عدد الساعات المصدرة خلال الشهر ثابتا عند نحو 4ر1 مليون قطعة.

وكانت الزيادات مدفوعة بقفزة بلغت نسبتها 11٪ في الصادرات إلى الولايات المتحدة ، أكبر الأسواق ، وارتفاع بلغت نسبته 26٪ إلى اليابان ، التي تجاوزت الصين كثاني أكبر سوق للساعات السويسرية.

وقوبلت تلك المكاسب بتراجع متواصل في الصادرات إلى كل من الصين وهونج كونج، التي انخفضت بنسبة 33٪ و 19٪ على التوالي ، فيما استمر التراجع في قيم العقارات في تعكير صفو مشاعر المستهلكين.

وقالت بلومبرج إن أحدث الأرقام كشفت المرونة المفاجئة للسوق الأمريكي ، الذي تفوق على الصين كوجهة أولى للساعات السويسرية في عام 2021 ، إضافة إلى قوة اليابان المتواصلة بوصفها مركز التسوق الأبرز للساعات في آسيا بسبب ضعف عملتها.