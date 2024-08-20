تراجع الدولار مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في تعاملات نيويورك اليوم الاثنين، مع تزايد تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن خفض الفائدة المنتظر خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل.

وقال نيل كاشكاري رئيس مجلس احتياط مينابولس إنه من المناسب مناقشة خفض الفائدة في اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل في ظل "مؤشرات القلق" في سوق العمل الأمريكية. و في مقابل نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أمس قالت ماري دالي رئيسة بنك احتياط سان فرانسيسكو الاتحادي إن الوقت حان للتفكير في خفض الفائدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي للنشاط الاقتصادي تراجع خلال يوليو الماضي بنسبة 6ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال يونيو، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه قال معهد كونفرانس بورد إن المؤشر الاقتصادي الرئيسي انكمش خلال الأشهر الستة الماضية ككل بنسبة 1ر2% ، بعد تراجعه بنسبة 1ر3% خلال الشهور الستة من يوليو 2023 إلى يناير 2024.

وتراجع الدولار الأمريكي أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي إلى أقل مستوياته منذ 5 أسابيع مسجلا 6672ر0 دولار دولار أمريكي لكل دولار أسترالي و6098ر0 لكل دولار نيوزيلندي وإلى 3635ر1 دولار لكل دولار كندي . كما تراجعت العملة الأمريكية إلى 12ر1 دولار لكل يورو و31ر1 دولار لكل جنيه إسترليني و8627ر0 دولار لكل فرنك سويسري.

في المقابل ارتفع الدولار أمام الين إلى 71ر146 ين بعد تراجعه في ختام الأسبوع الماضي إلى أقل مستوياته منذ حوالي أسبوعين.