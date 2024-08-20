باكستان وهولندا تعززان علاقاتهما بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في مجال الرياضة

بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع سفيرة هولندا لدى باكستان، هيني دي فريس اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الداخلية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العلاقات في مجال رياضة الكريكيت بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية ، إن نقوي سلط الضوء على أهمية العمل الدولي الجماعي وأشار إلى أن "مهربي البشر مافيا قوية، ولا يمكن لأي بلد أن يتصدى لهم بمفرده".

وإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على الحاجة إلى تعزيز الدعم للاجئين الأفغان، حيث أكدت باكستان مجددا التزامها طويل الأمد باستضافة النازحين.

وامتدت المحادثات أيضا إلى مجال الرياضة، حيث ناقش الجانبان خطط تعزيز لعبة الكريكيت بين البلدين.

وهنأت السفير دي فريس الوزير نقوي على ترشيحه لرئاسة المجلس الآسيوي للكريكيت وشددت على أهمية الدبلوماسية الرياضية.

ومن جانبه أعرب نقوي عن أمله في أن تساهم علاقة الكركيت الوثيقة بين الفريق الباكستاني ونظيره الهولندي في منح الأخير فرصا قيمة للتعلم من التجربة الباكستانية.