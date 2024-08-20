 صندوق أليكتا السويدي يسجل عائدات بقيمة أكثر من 7 % في النصف الأول - بوابة الشروق
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صندوق أليكتا السويدي يسجل عائدات بقيمة أكثر من 7 % في النصف الأول

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 1:41 م

أعلن صندوق أليكتا السويدي الذي يدير معاشات التقاعد المهني، عائدات بنسبة 7.7% في النصف الأول من العام، مدفوعة بما وصفه "تطورات قوية" عبر محفظة أسهمه.
وتحدث الصندوق بنبرة متفائلة عن قيمة أسهمه في شركة العقارات السويدية هيمستادن بوستاد والتي ارتفعت بواقع 9.3 % إلى 2. 39 مليار كرونه (8. 3 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال الصندوق، في بيان اليوم الثلاثاء: "قيمة تطوير ممتلكات أليكتا وغيرها من الاستثمارات البديلة تطورت بشكل إيجابي خلال النصف الأول من العام وزادت بنسبة 8. 1 %".
ولايزال هناك عقبات كبيرة أمام صندوق المعاشات ومقره ستوكهولم يتعين التغلب عليها في الشهور المقبلة، فحصته البالغة نسبتها 39 % في هيمستادن معرضة لتحقيق جنائي وكذلك تحقيق من جانب هيئة الإشراف المالي السويدية، ولدى الصندوق حتى 6 سبتمبر للرد على أحدث النتائج التي توصلت إليها هيئة الإشراف المالي.

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