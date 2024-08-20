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ريال مدريد يرفض بيع مدافعه إلى الدوري السعودي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 12:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 12:35 ص

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من بيع لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى رغبة الدوري السعودي في استقطاب ميلتاو مدافع ريال مدريد في الانتقالات الجارية، لكن صحيفة «سبورت» الإسبانية أكدت أن ريال مدريد رفض بشكل تام رحيل لاعبه إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي يريد بقاء جميع لاعبيه بناء على رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان مدريد قد تعاقد مع الثنائي الهجومي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك، مقابل رحيل القائد ناتشو فرنانديز إلى نادي القادسية السعودي، واعتزال توني كروس ومغادرة الظهير الواعد أليكس خيمينيز إلى ميلان الإيطالي.


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