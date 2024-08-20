الصحة العالمية: تسجيل 100 حالة شهريا من سلالة جدري القرود في أوروبا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم الذعر بعد رصد أول حالة وافدة من سلالة جديدة من فيروس إمبوكس (جدري القردة) في أوروبا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، اليوم الثلاثاء، إن سلالة قديمة من الفيروس تعرف باسم (كليد 2) تنتشر في المنطقة، منذ التفشي السابق في عام 2022.

وأضاف كلوجه أنه تم الإبلاغ في الوقت الحالي عن نحو 100 حالة إصابة جديدة من هذه السلالة في أوروبا شهريا.

وقال كلوجه، في محادثة عبر الفيديو مع وسائل الإعلام في جنيف، "إن جدري القردة ليس كوفيد الجديد".

وأضاف: "نعرف كيفية السيطرة على جدري القردة."

وذكر كلوجه أنه تمت السيطرة على تفشي المرض في أوروبا قبل عامين بفضل اليقظة العالية ضد الإصابات الجديدة والتطعيمات.

ومع ذلك، قال كلوجه في نهاية المطاف إن الإرادة السياسية والموارد لا تزال غائبة للقضاء بشكل كامل على جدري القردة في أوروبا.

وأضاف أنه قد حانت الفرصة الآن لليقظة تحسبا لتفشي حالات جديدة من سلالة (كليد آي بي) الوافدة من أفريقيا فضلا عن مكافحة (كليد 2) بفعالية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (إمبوكس) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا الأسبوع الماضي، بسبب تفشي إمبوكس الحالي في أفريقيا وسلالة (آي بي) الجديدة التي يحتمل أن تكون أشد خطورة.

وبحسب الخبراء، يبدو أن سلالة (آي بي) تنتقل لصورة أسهل من السلالات السابقة ومن المحتمل أن تؤدي إلى حالات عدوى شديدة. ورغم ذلك شدد كلوجه على أنه ليست هناك إلا حالة واحدة وافدة من سلالة (آي بي) حتى الآن في أوروبا، وتم تسجيلها في السويد.

وتنتقل السلالة السائدة السابقة في أوروبا (كليد 2) بشكل رئيسي عبر الاحتكاك الجسدي المباشر، وكان أكثر من تضرر منها الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.