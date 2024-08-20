يلجأ البعض لاستخدام ألعاب الورق باختلاف أنواعها للترفيه عن أنفسهم، لكن لتلك الألعاب فوائد أكثر من ذلك، حيث كشفت دراسة حديثة أن ألعاب الورق تقلل بنسبة كبيرة من آلام المفاصل التي تزداد مع التقدم بالسن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة شينغهاي الصينية تتبع 8 آلاف شخص؛ لمعرفة تأثير ألعاب الورق مثل "الأونو والكوتشينة" عليهم.

ووجد الفريق أن مستخدمي الألعاب الورقية تنخفض أعراض آلام المفاصل لديهم بنسبة 40%.

ورجحت الدراسة أن التأثير العلاجي يعود لكثرة الحركات باستخدام الكتفين أثناء جمع الأوراق وانتقائها للعب.

وأضافت الدراسة أن الاستفادة الصحية لا تقتصر على لعب الورق، إذ يعطي الشطرنج نفس التأثير لما فيه من حركات مشابهة عند تحريك القطع.

يذكر أن الألعاب الذهنية مثل الشطرنج وبعض أنواع ألعاب الورق تساعد على الوقاية من ألزهايمر، وذلك وفقا لدراسات سابقة.