مصادر سودانية رفيعة المستوى لـ الشروق: الوفد الحكومي المفاوض يصل القاهرة غدا



أكدت مصادر سودانية رفيعة المستوى لـ"الشروق" بأن الوفد الحكومي المسئول عن المباحثات المقرر عقدها في مصر لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة، لازال في السودان حتى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الوفد سوف يصل إلى القاهرة غداً، الأربعاء.

وكان مجلس السيادة السوداني الانتقالي قد أصدر بياناً رسمياً، الأحد الماضي، قال فيه إنه "بناءً على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض".

وتدير الولايات المتحدة محادثات في جنيف لوقف إطلاق النار وإيصال مساعدات في السودان، انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

وفي حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، رفض مجلس السيادة المشاركة بعدما أبدا تحفّظه على آليتها وعبر عن اختلافه مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن سقوط عشرات آلاف القتلى وأدت إلى أزمة إنسانية كبرى، وفق الأمم المتحدة، وأجبرت المعارك 20% من السكان على النزوح.

ويواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو الماضي.