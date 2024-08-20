الحرس الثوري: فترة انتظار الرد الإيراني على إسرائيل قد تكون طويلة

جملة الوصف:

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن «فترة انتظار الرد الإيراني على إسرائيل قد تكون طويلة».

وأكد في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن «قادة القوات المسلحة على أعلى مستويات اتخاذ القرار يبحثون كل المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة».

وذكر أن نظام الاحتلال تقبل «الهزيمة» ولم يحقق بعد أيًا من أهدافه، لافتًا إلى أن «الساسة الأمريكيين يعترفون بذلك».

وأوضح أن سيناريوهات الرد الإيراني قد لا تكون تكرارًا لعمليات سابقة، مضيفًا: «قادتنا لديهم خبرة وقدرة على معاقبة العدو بشكل فعال، ولا ينحازون إلى التسرع في اتخاذ القرار».

وجدد التأكيد أن «أي هجوم على أهداف إيرانية لن يترك دون رد»، منوهًا أن «العدو عليه أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب».