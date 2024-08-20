مادورو: على أمريكا وأوروبا وقف خطط زيلينسكي الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إنه يتعين على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وقف خطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "الإرهابية" ضد محطات الطاقة النووية.

وأضاف مادورو: "يجب على الولايات المتحدة وأوروبا وقف خطط زيلينسكي الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية وضمان إجراء مفاوضات سياسية من أجل الاستسلام النهائي من جانب أوكرانيا ونهاية النازية في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال مادورو إن "المجموعة النازية التي استولت على السلطة السياسية في كييف قد هزمت في حربها العدوانية ضد روسيا".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية واستسلامها هي مسألة وقت فقط.

وتابع بالقول إنها "مسألة وقت فقط قبل أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا من اجتثاث النازية من أوكرانيا، وسوف يحققان ذلك".

يشار إلى أن روسيا أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 آب/ أغسطس الجاري بالوضع في محطة كورسك للطاقة النووية فيما يتعلق بمحاولة الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك.