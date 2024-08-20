محافظ أسيوط يوجه بتوفير الأدوية البيطرية اللازمة للماشية والحيوانات بمزرعة محطة أبنوب الحمام

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمحطتي بني مر، وأبنوب الحمام، التابعتين لمشروع تنمية الثروة الحيوانية بمشاركة طلاب مدارس التعليم الفني، وذلك ضمن خطة تطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها.

وبدأ المحافظ، جولته التفقدية بمتابعة أعمال الدهانات والترميم والإصلاح الجارية بأقسام ومباني مزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح، مشيداً بتضافر الجهود بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم والطب البيطري، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في توفير الإمكانات اللازمة لأعمال التطوير، والتجديد بمزارع الثروة الحيوانية، موجهاً بتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوي بالمحطة.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد محطة أبنوب الحمام، حيث تفقد مخازن الأعلاف وشاهد معدات معطلة وغير مستغلة، موجهًا بنقلها وإصلاحها على وجه السرعة وفقاً للإجراءات القانونية وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بالمزرعة وإعادة تصنيعها والاستفادة منها.

كما تابع سير العمل بالمحطة ومعمل الألبان وعنابر الحيوانات، واستمع لشرح تفصيلي عن حالات الماشية من الأطباء البيطريين المشرفين المزرعة، موجهاً بتوفير الأدوية البيطرية اللازمة للماشية والحيوانات بالمزرعة فوراً، فضلاً عن الدفع بمزيد من العمال من الوحدات المحلية بالتناوب لدعم العمل بالمزرعتين. رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومسئولي ومشرفي المزرعتين والأطباء البيطريين.