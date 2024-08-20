9 شهداء جراء قصف للاحتلال على سوق مركزي وسط غزة

استشهد 9 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلتان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على السوق المركزي المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والتي يصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن المناطق "الإنسانية الآمنة".

وأفاد مصدر طبي لوكالة "الأناضول" للأنباء بأن "9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتان استشهدوا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة بقصف استهدف سوق دير البلح المركزي".

وبحسب "الأناضول"، فإن سوق دير البلح يكتظ بالمواطنين خاصة النساء والأطفال ويقع بجواره موقف نقل الركاب إلى منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وجاءت هذه المجزرة، بعد ساعات من أخرى ارتكبها جيش الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين.