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ارتفاع الإنفاق الإيطالي على السفر في الخارج بواقع 2.7% خلال يونيو

روما (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 11:39 ص

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الإيطالي أن إنفاق الإيطاليين على السفر في الخارج، ارتفع بواقع 7ر2 % في يونيو إلى 83ر5 مليار يورو (46ر6 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و10 % مقارنة بعام 2022.

ويشكل الإنفاق الخارجي، المفصل في هيئة الانفاق عبر بطاقات السفر، 44 % من ميزان الخدمات بالحساب الجاري بتراجع من 45% في عام عام 2023 و45 %في 2022، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتشكل حسابات السفر 3ر9 % من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

وارتفع استخدام بطاقات الخصم المباشر للسفر بواقع 9ر2 % إلى 78ر2 مليار يورو (08ر3 مليار دولار) في يونيو على أساس سنوي و23 % مقارنة بعام 2022.


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