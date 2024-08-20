سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد أحمد سلامة عضو نادي الاتحاد السكندري، أنه يقوم بزيارة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وتواجد مع اللاعبين يوم الحادث.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة «النهار»: "حالة فتوح صعبة للغاية، خاصةً أنه متأثر بالمتوفي وما حدث".

وعن تعاقد الاتحاد مع بابا فاسيليو لتدريب الفريق بعد رحيل طارق العشري المدرب السابق قال: "المدرب القبرصي كان هدفنا لتولي القيادة، خاصةً أن الجماهير والإدارة تفضل المدرب الأجنبي".

أضاف:" بابا فاسيليو وافق على الحصول على راتبه بالجنيه المصري، وأموال مابولولو سيتم دفع بها مديونيات وضم لاعب آخر".

أوضح:" التعاقد مع بابا فاسيليو جاء بعد دراسة ووفق المعايير، وهو مدرب يعلم أجواء الدوري المصري، وصنع فريق جيد في المحلة".

أتم:" المدرب طلب التدعيمات القوية، وتم مناقشة المراكز المطلوبة وسيكون هناك اجتماع بينه وبين محمد مصيلحي رئيس النادي غدٍ والجهاز المعاون سيتم إعلانه خلال 48 ساعة وأحد أفراده سيكون أجنبي، ومؤمن سليمان كان ضمن المرشحين لتدريب الفريق".