 حماس: الإدارة الأمريكية مسئولة عن استمرار المجازر ضد الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: الإدارة الأمريكية مسئولة عن استمرار المجازر ضد الشعب الفلسطيني

وكالات
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:27 م

حملت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية المسئولة عن استمرار المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن حماس، قولها إن "القصف الإسرائيلي على مدرسة في غزة تؤوي آلاف النازحين تأكيد لإصرار حكومة الاحتلال على حرب الإبادة".

وأضافت: "نحمّل (الرئيس جو) بايدن وإدارته المسئولية الكاملة عن استمرار المجازر الإسرائيلية ضد شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت عددا من الأبراج السكنية في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة لـ"الجزيرة"، إن جيش الاحتلال يركز على قتل المدنيين من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن "الاحتلال يتعمد ارتكاب المجازر بالمناطق التي يدعي أنها آمنة".

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