بريطانيا تطرح أول عملة معدنية فئة جنيه إسترليني تحمل صورة الملك تشارلز للتداول

طرحت الحكومة البريطانية أول عملة معدنية من فئة جنيه إسترليني تحمل صورة الملك تشارلز الثالث للتداول، مع تشجيع هواة جمع العملات للبحث عن الإضافة التاريخية لعملات البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء، أن نحو ثلاثة ملايين قطعة من التصاميم الجديدة ستشق طريقها إلى جيوب الناس وصناديق النقود في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع ، عبر مكاتب البريد والبنوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتحمل العملة المعدنية من فئة جنيه إسترليني واحد على الجانب الخلفي منها (الظهر) صورة زوجا من النحل البريطاني ، تكريمًا لولع الملك بالحفاظ على البيئة والعالم الطبيعي، في حين تحمل على الجانب الأمامي منها (الوجه) صورة تشارلز الرسمية.

وقالت ريبيكا مورجان ، مديرة إدارة العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: " صنعت دار سك العملة الملكية العملات المتداولة لكل ملوك بريطانيا منذ ألفريد العظيم ، وإنه لشرف كبير أن نكشف أن عملة الملك تشارلز الثالث من فئة جنيه إسترليني واحد طرحت للتداول الآن.

وأضافت مورجان ،:" نعلم أنه ستثار ضجة بين هواة جمع العملات والجمهور للحصول على هذه القطعة الخاصة من التاريخ لضمها لمقتنياتهم من العملات.

وسيتم إصدار ما مجموعه مليونين و975 ألف قطعة فئة جنيه إسترليني من العملة المعدنية الجديدة للبنوك ومكاتب البريد ، وسيتم تداولها إلى جانب العملة التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ، والتي سيتم استبدالها بمرور الوقت عند تلفها أو تآكلها.