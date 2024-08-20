منظمة ألمانية معنية بالبيئة تتقدم بشكوى للمفوضية الأوروبية بشأن تمويل محطة غاز مسال

تقدمت منظمة "إغاثة البيئة" الألمانية (DUH)، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد تمويل الدولة الألمانية لمحطة الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في شمال ألمانيا بقيمة 40 مليون يورو.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء أنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، لا يجوز تقديم إعانات حكومية لمشاريع الطاقة إلا إذا كانت هذه المشاريع تساهم في تعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء وتحقيق أهداف المناخ، مشيرة إلى أن هذا ليس هو الحال مع محطة الغاز الطبيعي المسال، بحسب رأي قانوني.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، زاشا مولر - كراينر: "الموافقة على هذه المساعدات الحكومية التي تبلغ قيمتها ملايين اليورو تستند إلى أرضية مهتزة للغاية"، مضيفا أنه لا توجد خطط موثوقة حول كيفية تحويل المحطة إلى الطاقة المتجددة، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية وافقت على المساعدة بشرط تحويل المحطة إلى الغازات الخضراء.

وأوضحت المنظمة أنها تطالب المفوضية الأوروبية، بناء على ذلك بسحب الموافقة على تمويل الدولة بملايين اليورو لاستيراد الغاز الطبيعي.

وقال مولر-كراينر: "يجب استثمار هذه الأموال في تدابير فعالة لحماية المناخ وليس في استمرار نموذج أعمال أحفوري عفى عليه الزمن".

وبحسب بيانات المنظمة، فإنه نظرا لأنها غير متضررة بشكل مباشر بتمويل محطة الغاز الطبيعي المسال، لا يمكنها رفع دعوى قضائية ضد التمويل. وأوضحت المنظمة، أن إجراء شكوى رسمية يشير بوضوح إلى مخاوفها.

ووفقا للمنظمة، ستقرر المفوضية الأوروبية بعد ذلك كيفية المضي قدما في هذه الشكوى.