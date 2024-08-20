شرطة البوسنة تطلق النار على مهاجر مسلح تحصن في منزل

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، بأن قوات الشرطة في الجزء الذي يديره الصرب من دولة البوسنة والهرسك قتلت بالرصاص مهاجرا تحصن في منزل غير مأهول بالسكان حيث فتح النار منه وألقى قنبلة يدوية عليها.

وقالت شبكة التليفزيون البوسنية - الصربية الرسمية "آر تي آر إس"، إن الحادث وقع أثناء الليل في قرية زوفي دو، على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب شرق موستار.

وأفادت التقارير، بأنه لم تكن هناك أي إصابات أخرى وأن الشرطة لا تزال تحاول تحديد المكان الذي ينحدر منه ذلك المهاجر.

وأظهر مقطع مصور بالفيديو بثته محطة التلفزيون البوسنية - الصربية الخاصة "آر تي في بي"، رجال الشرطة وهم يحثونه على الاستسلام باللغة الإنجليزية، وجاء رده عليهم باللغة الإنجليزية: "اذهبوا إلى الجحيم".

وقالت شبكة التليفزيون "آر تي آر إس"، إن مواجهة الرجل مع الشرطة سبقها خلاف مع السكان المحليين حيث اتهموه بسرقة أحد الخراف.

وقامت وحدات الدرك من بلدة تريبينيي البوسنية - الصربية، بتعزيز قوة الشرطة المحلية، وانتهت المناوشات بمقتل المهاجر رميا بالرصاص.