الإدارة الأمريكية تعلن خفض عدد العاملين بمكتب المخابرات الوطنية وميزانيته

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مكتب المخابرات الوطنية سوف يخفض بصورة كبيرة موظفيه وميزانيته بأكثر من 700 مليون دولار سنويا.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية تولسي جاربارد فى بيان:" على مدى السنوات العشرين الأخيرة تضخم عدد موظفي إدارة المخابرات الوطنية وأصبحت غير فعالة، وأصبح مجتمع المخابرات زاخرا بإساءة استخدام السلطة، وتسريب المعلومات السرية بصورة غير مصرح بها ".

وقالت إن مجتمع المخابرات" يجب أن يجري تغيرات جادة للوفاء بمسؤولياته تجاه الشعب الأمريكى والدستور الأمريكي بالتركيز على مهمتنا الجوهرية: الوصول إلى الثقة وتوفير معلومات موضوعية غير متحيزة وفى وقتها للرئيس وصانعى الساعة".