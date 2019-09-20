محافظ بني سويف: تمويل 62 مشروعا بقيمة 11 مليون جنيه خلال سبتمبر

قال محافظ بني سويف هاني عبد الجابر إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، بلغ 62 مشروعا بقيمة 11 مليون جنيه، ووفرت 74 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية"في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر، و16% للقروض أقل من 25 ألف جنيه، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية،فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.