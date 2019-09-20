الصفقات الجديدة سلاح الأهلي والزمالك في السوبر

يترقب محبو الساحرة المستديرة في الوطن العربي بصفة عامة وعشاق الكرة المصرية على وجه الخصوص لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة على كأس السوبر.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة حيث تميل الكفة، حسب آراء الخبراء ، للزمالك كونه الأجهز فنياً ومعنوياً لحصده لقب كأس مصر مؤخراً علي حساب بيراميدز بينما ودع الأهلي تلك البطولة مبكراً من دور الــ16 مما تسبب في إقالة المدب الأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه والتعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي لم يخض سوي لقاء وحيد مع القلعة الحمراء أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا الذي فاز به الفريق الأحمر 2 / صفر.

ولأول مرة منذ فترة طويلة تشهد مباراة القمة في السوبر ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة، حيث ستكون المواجهة الأولى بالأهلي لستة لاعبين هم محمود متولي، القادم من الإسماعيلي، والمالي أليو ديانج ومحمود وحيد، القادم من مصر المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية، الذي لم يشارك في مبارتي القمة الموسم الماضي.

كما يستعد محمد مجدي أفشه، المنتقل من بيراميدز في الصيف الحالي، لتسجيل ظهوره الأول في لقاءات القمة، وكذلك صلاح محسن الذي انضم للأهلي منذ موسم ونصف الموسم، لكنه لم يشارك في أي مباراة للقمة، وياسر إبراهيم، القادم من سموحة، رغم وجوده علي مقاعد البدلاء منذ انضمامه في مباراتي النسخة الأخيرة للدورى المصري ولكنه لم يشارك أساسياً.

في المقابل، تشهد قائمة الزمالك ثمانية لاعبين لم يشاركوا في القمة، هم الحراس الثلاثة محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل، بالإضافة للمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك إسلام جابر وإمام عاشور ومصطفي محمد، بينما شارك كريم بامبو في وقت سابق مع الأهلي في القمة لكن بالقميص الأحمر عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي.