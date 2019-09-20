حلمى النمنم: الأمن القومي للبلاد مسؤولية الجيش المصري

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجيش المصري هو المسئول الأول عن حماية الأمن القومي في مصر، بالإضافة إلى حماية الحدود المصرية ومؤسسات الدولة من الانهيار.

وأضاف في لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن الجيش مطالب أيضًا بحماية المواطن المصري حماية كاملة، تشمل الحماية من الاحتياج الاستغلال والعزف عن المشاركة وإبداء الرأي.

وتابع: «لا يحق للأفراد أن تتحدث عن أحقيه الجيش أو عدمها من التداخل فى أمور الدولة، فنحن في دولة بها رئيس وبرلمان منتخب وحكومة تعمل، وبالتالي يوجد من يتحدث على لسان الشعب».

وأضاف «البرلمان هو الجهة التي تمثل الشعب المصري الآن وصاحبة الكلمة التي تعبر عن احتياجات المواطنين، أما الأشخاص عليها التعبير عن نفسها بشكل فردي، ولا يصح أن يأتي أحدهما ويفوض نفسه متحدثًا على لسان حال المصريين».