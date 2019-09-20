 سائق حافلة مدرسية يترك طفلا بمفرده بداخلها 7 ساعات في فيتنام - بوابة الشروق
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سائق حافلة مدرسية يترك طفلا بمفرده بداخلها 7 ساعات في فيتنام

حافلة مدرسية صورة أرشيفية
حافلة مدرسية صورة أرشيفية
هانوي- أ ش أ:
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 10:55 ص

في واقعة غريبة.. بدأت الشرطة الفيتنامية استجواب سائق حافلة مدرسية في شمال فيتنام، بعد العثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حالة حرجة، بعد أن تركه السائق في الحافلة لمدة سبع ساعات.

وذكرت أسرة الطفل أنها تم استدعاؤها إلى الحضانة بعد حوالي سبع ساعات من أخذ سائق الحافلة الطفل الصغير، وأسرعوا إلى المكان واكتشفوا أن ابنهم يعاني من الحمى والنعاس والصدمة الحرارية والذعر.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الكولونيل فام فان لونج، نائب مدير إدارة شرطة إقليم باك نينه، قوله إن السائق اعتقد أن جميع الأطفال قد غادروا الحافلة، وتم إغلاق روضة الأطفال بعد صدور قرار بذلك، وقعت عليه السلطات المحلية.


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