إغلاق 4 مراكز للعلاج الطبيعي وتنفيذ 1380 حكما قضائيا خلال حملة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ4 مراكز للعلاج الطبيعي بمدينة المنيا، وذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها مديرية الصحة على المنشآت الطبية، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، في تصريحات، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنظيم الحملات التفتيشية بصفة دورية على كافات المنشآت الخاصة من (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل) لإحكام الرقابة والمتابعة والتأكد من مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وفي سياق متصل، واصلت المديرية جهودها في ضبط ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية، وذلك خلال حملات تفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تصريحات، أن الحملات ضبطت 28 مخالفة للمخابز البلدية، منها 9 مخالفات لنقص الوزن، و 3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج، و13 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 24 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة الأسواق منها، و9 مخالفات لمنتجات مجهولة المصدر، ومخالفة لعدم وجود شهادة صحية، و13 مخالفة للتلاعب بالمقررات التموينية.

وأضاف أنه تم ضبط طن دقيق بلدي مدعم، و900 كجم سكر قبل بيعهم في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهة أخرى، نفذت حملة أمنية لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية بمديرية أمن المنيا، 1380 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، بمراكز المنيا المختلفة.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 1380 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، شملت (جنائي، حبس جزئي، مستأنف).

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.