وزير الطاقة الروسي: نستهدف إيجاد حلول لضمان تدفق الغاز إلى أوروبا

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ذكرت روسيا وأوكرانيا أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا.

وقال الجانبان إنهما وضعا الإطار القانوني للاتفاق الذي يتعين الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجاري.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة بأن وزيري الطاقة في البلدين اجتمعا في بروكسل مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، واتفقا على عقد اجتماع آخر نهاية أكتوبر المقبل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين في بروكسل: "أظهرت المشاورات أن الأطراف تنتهج موقفا إيجابيا، وتهدف إلى إيجاد حلول لضمان تدفق الغاز بدون مشكلات اعتبارا من مطلع يناير".

وصرح وزير الطاقة الأوكراني أوليكسي أورزيل أن بلاده ستعمل من أجل تأسيس جهة مستقلة لإدارة شحنات الغاز.

وقال نوفاك إن هذه الخطوة سوف تتم بحلول الأول من ديسمبر، قبل شهر من انتهاء فترة سريان العقد الحالي.

وأعربت جميع الأطراف عن التفاؤل بشأن التغلب على التوترات التي تحول دون تنفيذ العقود اللازمة لضمان تدفق الغاز الطبيعي.

وانخفضت الأسعار القياسية للغاز في ظل تراجع المخاوف بشأن توقف الإمدادات عبر واحد من أهم قنوات تصدير الغاز الروسي إلى الأسواق.

وفي حين أن 14 دولة، على الأقل، تحصل على نصف احتياجاتها من الغاز من روسيا، كانت هناك وفرة في المعروض هذا العام مع اعتدال الطقس بشكل أفضل من المعتاد مما يؤثر على حجم الطلب.

وكانت أوكرانيا عطلت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها خلال فصل الشتاء مرتين على مدار الأعوام الـ13 الماضية.

وذكرت "بلومبرج" أن التزام أوكرانيا بضوابط الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي سوف يبدد المخاطر بشأن حدوث مزيد من الاضطرابات في المستقبل، ويوفر إطارا قانونيا مستقرا ومرنا لضمان تدفق الغاز الروسي إلى الكتلة الأوروبية.