صحيفتان لبنانيتان: وزير الصحة لم يحصل على تأشيرة أمريكية لانتمائه لحزب الله

ذكرت صحيفتا "النهار" و"الجمهورية" اللبنانيتان أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت رفضت منح وزير الصحة اللبناني جميل جبق تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية؛ كونه ينتمي إلى فريق وزراء "حزب الله" داخل الحكومة اللبنانية.

وأشارت الصحيفتان – في عدديهما الصادرين صباح اليوم الجمعة– إلى أنه كان من المقرر أن يكون وزير الصحة ضمن الوفد الرسمي الذي سيرافق رئيس الجمهورية ميشال عون؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، ومؤتمر لنظرائه من وزراء الصحة من عدد من الدول المختلفة على هامش الجمعية العامة.

وأوضحتا أن جبق تقدم إلى السفارة الأمريكية بطلب لتجديد "الفيزا" التي كان قد حصل عليها سابقا وانتهت صلاحيتها، غير أن طلبه رفض بسبب انتمائه إلى حزب الله.

وكان وزير الصحة اللبناني قد سبق وزار العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر مايو الماضي، حيث شارك في مؤتمر طبي حينها، وكان أول وزير محسوب على حزب الله يزور العاصمة الأمريكية في أول جولة خارجية له، فور تسلمه وزارة الصحة.

وتضم الحصة الوزارية لحزب الله في الحكومة 3 حقائب يشغلها الوزراء محمد فنيش للشباب والرياضة، وجميل جبق للصحة، ومحمود قماطي لشئون مجلس النواب، وتمسك حزب الله في مرحلة مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية التي استغرقت قرابة 9 أشهر بالحصول على وزارة الصحة ضمن حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، على الرغم من تحذيرات دولية، في ضوء أن الوزارة تتلقى هبات ومساعدات عربية ودولية -خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية- يُخشى أن يتم إيقافها أو إلغائها أو أن تتأثر بشكل أو بآخر.