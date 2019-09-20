نقل شخص يسعى إلى إبعاد بوتين عن روسيا بالسحر إلى مصحة نفسية

ذكرت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن شامانا سيبيريا كانت الشرطة احتجزته خلال رحلة عبر البلاد؛ لإبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن روسيا بالسحر، تم إيداعه مصحة نفسية.

وأفادت الأنباء بأن ألقي القبض على ألكساندر جابيشيف /51 عامًا/ ، الذي يعتنق عقيدة شامانية سيبيرية قديمة تتضمن معتقدات عن التعامل مع عالم الأرواح، بينما كان يخيم قرب طريق سريع في رحلته التي تمتد إلى 8000 كيلومتر من أقصى شرق البلاد إلى العاصمة موسكو.

وتصدر احتجاز الشامان عناوين الصحف العالمي، ودعا نشطاء حقوقيون إلى إطلاق سراحه. وقالت السلطات الصحية في إقليم ياكوتيا بأقصى شرق البلاد، حيث تم إيداع جابيشيف مصحة نفسية، إنه سينال "مساعدة طبية تحت إشراف خبراء".

وقال الفرع الاقليمي لوزارة الصحة الروسية في بيان: "يعتمد التشخيص النفسي على إجراء محادثة مع المريض تؤكد تاريخ المرض".

وأدانت منظمة العفو الدولية احتجاز جابيشيف باعتباره اختطافا، وقالت: "قد تكون تصرفات الشامان غريبة الأطوار، لكن رد فعل السلطات الروسية غريب ... يجب أن يكون جابيشيف حراً في التعبير عن آرائه السياسية وممارسة طقوس دينه مثل أي شخص آخر".

واتهمت المنظمة الشرطة بتبني نهج عنيف باعتقال المحتجين وسط موجة من المسيرات المناهضة للحكومة في بعض من أكبر المدن الروسية، مثل موسكو، خلال الأشهر الأخيرة.