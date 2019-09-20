 شاهد..«سفينة الصحراء» أحدث وسيلة لتفادي الازدحام في روسيا - بوابة الشروق
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شاهد..«سفينة الصحراء» أحدث وسيلة لتفادي الازدحام في روسيا

فتاة تعتلي جملا بروسيا
فتاة تعتلي جملا بروسيا
دينا النجار
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 12:47 م | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 12:47 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لفتاة تعتلي جملا، وتسير في إحدى شوارع المدينة.

وذهل سائقو السيارات العالقة في ازدحام كبير بأحد شوارع مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، بعد مشاهدتهم للفناة التي تعبر من أمامهم متجاوزة الزحام الخانق.

 


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