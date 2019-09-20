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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لفتاة تعتلي جملا، وتسير في إحدى شوارع المدينة.

وذهل سائقو السيارات العالقة في ازدحام كبير بأحد شوارع مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، بعد مشاهدتهم للفناة التي تعبر من أمامهم متجاوزة الزحام الخانق.