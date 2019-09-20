احتجاز 40 شخصا في تركيا على خلفية مزاعم بتعرض صبي للتحرش

أفادت وكالة "دوجان" التركية اليوم الجمعة باحتجاز 40 شخصا في جنوب شرق تركيا بعدما أدت مزاعم بالتحرش الجنسي بصبي إلى استهداف المتاجر المملوكة لأجانب.

وقال حاكم ولاية أضنة، القريبة من الحدود السورية، في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة إن التحقيقات بدأت بعدما أشارت الشرطة إلى مزاعم حول تعرض صبي 11 عاما للتحرش الجنسي على يد شاب 20 عاما يتحدث التركية بطلاقة ويحمل جنسية البلاد.

وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إلى احتجاز 25 شخصا حتى الآن.

وبحسب وكالة "دوجان"، كان الصبي في طريقه إلى البيت عائدا من المدرسة أمس الخميس عندما استدرجه الشاب الذي يقيم في نفس الحي.

وبعد انتشار مزاعم بحدوث التحرش، حاول مئات الأشخاص إضرام النار في منزل الشاب، الذي ما زال طليق السراح، وفقا لما ذكرته "دوجان". واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وزادت حدة الموقف بسبب الإشاعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشاب أجنبي. وتجمع المئات في الشوارع وهاجموا متاجر وسيارات تعود لأجانب، حسبما أضافت " دوجان".

وتمكنت الشرطة والقوات الخاصة وشرطة مكافحة الإرهاب من تفريق الحشود الغاضبة في نهاية المطاف.