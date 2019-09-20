الآف البولنديين يطالبون باتخاذ إجراء لمواجهة التغير المناخي

خرج الآلاف من البولنديين، من بينهم العديد من الطلاب الشباب، إلى شوارع أكثر من 60 مدينة في البلاد اليوم الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد التغير المناخي، وانضموا إلى مبادرة "أيام الجمعة من أجل مبادرة المستقبل" العالمية.

واحتشد عدة آلاف على أقل تقدير في ساحة الدستور في وارسو صباح اليوم الجمعة.

ورفع الحشد الشبابي المتحمس لافتات تحمل شعارات بيئية وتقافزوا وهتفوا "من لا يقفز يدعم استخدام الفحم".

وتعتمد بولندا حاليًا على الفحم والفحم البني(من أنواع الفحم الحجري) في توليد حوالي 80 % من الكهرباء بالبلاد. وفي مسودة استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 30 % بعد الاعتماد على الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة النووية.