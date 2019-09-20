 ترامب: الولايات المتحدة تستطيع شن ضربات على 15 موقعا في إيران لكننا لا نستعجل في القيام بذلك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: الولايات المتحدة تستطيع شن ضربات على 15 موقعا في إيران لكننا لا نستعجل في القيام بذلك

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 7:50 م | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 7:50 م

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تستطيع شن ضربات على 15 موقعا داخل إيران، لكن بلاده لا تستعجل في القيام بذلك.

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