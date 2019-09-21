جدول مشحون بالاجتماعات لترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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يزدحم جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار ثلاثة أيام في نيويورك الأسبوع المقبل حيث يتوجه إلى مدينة نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لمسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، سيجري الرئيس سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع زعماء العالم، إلى جانب مشاركته المزمعة في قمة حرية الأديان يوم الاثنين وكلمته الرئيسية يوم الثلاثاء أمام الأمم المتحدة، منهيا حضوره بمؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

ولن يشارك الرئيس الأمريكي في قمة المناخ التي تستضيفها الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وسيلتقي ترامب يوم الاثنين برئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس بولندا أندريه دودا ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ورئيس وزراء سنغافورة لي هيسين لونج ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وستضم اجتماعاته الثنائية يوم الثلاثاء، اجتماعه برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس العراقي برهم صالح. كما سيشارك في حفل استقبال دبلوماسي.

وسيبدأ الرئيس يوم الأربعاء بجلسة عن فنزويلا إلى جانب قادة الدول الغربية قبل اجتماعه برئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة.