وزيرا خارجية الكويت وإيران يبحثان هاتفيا تجنيب المنطقة المزيد من المخاطر

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تلقى نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح في ليلة امس الخمیس اتصالا ھاتفیا من وزیر خارجیة إیران محمد جواد ظریف.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة لاسیما السبل الكفیلة بالحد من التصعید وتحقیق التھدئة لتجنیب المنطقة المزید من المخاطر.

وأضافت أن ظريف أعرب عن تمنیات القیادة الإیرانیة لأمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافیة بعد العارض الصحي الذي تعرض له وبشفائه.

يأتي الاتصال فيما تشهد منطقة الخليج توترات على خلفية هجمات تعرض لها معملان تابعان لشركة ارامكو السعودية للنفط.

وأعلنت السعودية أن الهجوم تم باسلحة إيرانية و ليس مصدره اليمن ،رغم اعلان الحوثيين المسؤولية عنه.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه بأنه عمل إيراني من اعمال الحرب. من جانبها نفت ايران ذلك.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أول أمس الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة.