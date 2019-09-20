محمد رمضان: محتاجين نقدم كل ما هو إيجابي ونعرف الشعب إن مصر بتتقدم

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بتنظيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، قائلًا: "سعيد بالتنظيم، وإدارة المهرجان عاملين شيء عظيم لصناعة السينما".

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "وأيضًا ده شيء عظيم لمصر، وأنا بشكر مهرجان الجونة لأنه بيساهم في تنشيط السياحة، وبيعلن عن مدن ساحرة في مصر، وإحنا بنتقدم بشكل عظيم".

وتابع: "إحنا محتاجين نقدم كل ما هو إيجابي ونعرف الشعب إن مصر بتتقدم علشان أعداء النجاح اللي بيحاولوا يسيطروا على الشعب، ومتضايقين إن مصر مرت بظروف صعبة".

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 3 لمهرجان الجونة السينمائى، وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى، يعرض خلالها 84 فيلما، يتنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية وتصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكى.