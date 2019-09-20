الجماعات البريطانية تتوقع خروج أكبر تظاهرات شبابية من أجل المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر منظمو الاحتجاجات التي يقودها الطلاب في بريطانيا اليوم الجمعة، ضد سياسات الحكومة بشأن التغير المناخي أنهم يتوقعون أن تجذب حوالي مئتي فعالية في أنحاء البلاد عددا قياسيا من المؤيدين.

وقالت جماعة "إضراب شبابي من أجل المناخ" في تغريدة صباح اليوم: "سيكون هذا أكبر حشد مناخي في المملكة المتحدة، والعالم، على الإطلاق".

وتضم الاحتجاجات فعالية في وسط لندن بالقرب من مقر البرلمان البريطاني، حيث من المقرر أن يخطب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في الحشد.

وتجمع المئات في مدن أخرى، بينها أوكسفورد وكارديف وكمبريدج ويورك ونوتنجهام وليدز وليفربول.

وقالت "شبكة المناخ الطلابية البريطانية" وهي أحد المنظمين الرئيسيين للفعاليات، إنها تريد أن "تحتج على تقاعس الحكومة بشأن أزمة المناخ".

وقال كواسي كوارتنج، النائب البرلماني عن حزب المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لم يدعم حراك طلاب المدارس.

وأضاف: "لا أؤيد أن يترك الأشخاص مدارسهم لأنني اعتقد أن التعليم –والوقت الذي يقضى في المدرسة- مهم للغاية".

وأرسل عمدة لندن المنتمي لحزب العمال، صادق خان، بمقطع مصور يعرب فيه عن دعمه للمتظاهرين.