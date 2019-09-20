محاكمة صحفيين اثنين من «بلومبرج» بسبب تقرير عن اقتصاد تركيا

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مثل صحفيان من وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أمام القضاء التركي في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، لمواجهة اتهامات تتعلق بتقرير صدر عام 2018 بشأن تراجع حاد في قيمة الليرة التركية وكيف تعاملت السلطات معه.

ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش اتهامات بمحاولة تقويض استقرار البلاد، حسبما قالت "بلومبرج" في شهر يونيو عندما قبلت المحكمة لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء.

وجرى اتهام 36 شخصا آخرين، بينهم خبير اقتصادي بارز، في نفس القضية بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على الموضوع الذي يرجع ليوم 10 أغسطس 2018.

ويعاقب القانون على هذه الاتهامات بالسجن لمدة عامين إلى خمسة أعوام.

وفي يونيو الماضي، قالت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية إنها رفعت شكوى جنائية لمكتب مدعي عام إسطنبول في 14 أغسطس 2018، ضد صحفيي بلومبرج لـ "الإضرار بسمعة" البنوك في تركيا.

وقالت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية إنها سوف تتخذ "الإجراءات القانونية الضرورية مستقبلا ضد المنشورات الشبيهة" التي من شأنها "الاضرار بسمعة مصارفنا واقتصادنا" و"ترك انطباع بالضعف في نظامنا المصرفي والمالي في البلاد".

ويتابع إيرول أوندر أوغلو، وهو ممثل تركيا في منظمة مراسلين بلا حدود، مجريات القضية. وقالت المنظمة: "هذه اتهامات منافية للعقل ويجب رفعها".

وعندما جرى توجيه الاتهامات، قال رئيس تحرير بلومبرج جون ميكلثوايت: "ندين لائحة الاتهام الصادرة بحق صحفيينا الاثنين اللذين قدما تقريرا نزيها ودقيقا بشأن الأحداث ذات الأهمية الإخبارية".

واعتقلت تركيا عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المنافذ الإعلامية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في عام 2016.