هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة سنغافورة الكبرى

تصدر لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس التجربة الحرة الثانية، اليوم الجمعة، لسباق الجائزة الكبرى بسنغافورة، المقرر إقامته بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث يهدف خلال هذا السباق للاقتراب أكثر من التتويج بلقب بطولة العالم للمرة السادسة.

وسجل هاميلتون دقيقة و773ر38 ثانية عبر مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5063 كيلومترا.

وتفوق هاميلتون بفارق 184ر0 ثانية على صاحب المركز الثاني ماكس فيرستابين، سائق ريد بول، والذي سجل اسرع زمن في التجربة الحرة الأولى.

واحتل سيبستيان فيتيل، سائق فيراري المركز الثالث متأخرا بفارق 818ر0 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، في المركز الرابع، حيث عاد من حادث تصادم تعرض له في التجربة الأولى. وجاء تشارلز لوكلير، سائق فيراري الذي فاز بآخر سباقين، في المركز السادس بعد أن عانى من مشاكل فنية في التجربة الأولى.

ليس بالضرورة أن تكون التجارب مؤشرا على قوة الفريق لأن السيارات تسير على إطارات مختلفة وأحمال وقود مختلفة.

ولم تساعد التجربة الحرة الأولى استعدادات الفريق لأنها أقيمت في النهار بينما تقام التجربة الرسمية غدا السبت، والسباق بعد غد الأحد يجرى تحت الأضواء الكاشفة.

ولكن التجربة الرسمية أعطت المزيد من الصورة الحقيقة، حيث أقيمت في المساء.

ويتصدر هاميلتون فئة ترتيب السائقين بفارق 63 نقطة عن زميله بالفريق بوتاس بعد مرور14 من 21 سباقا.

يذكر أن هاميلتون فاز أربع مرات بسباق سنغافورة من بينها في آخر نسختين من السباق.