أشارت دراسة فنلندية حديثة إلى تنامى عدد الذين يلجئون للطب البديل فى أوروبا حتى أنها ذكرت أن واحدا من كل أربعة أشخاص قد لجأ للطب البديل فى أكثر من عشرين دولة أوروبية خلال العام الماضى.

وجاء الألمان فى مقدمة من اختاروا الطب البديل لعلاج حالاتهم، العلاجات الصينية والوخز بالإبر الصينية والعلاج بالتدليك وتقويم العمود الفقرى والعلاج بالأعشاب كانت محل دراسة لأربعين ألف حالة من مختلف أنحاء أوروبا والتى سعى أصحابها للعلاج من أمراض مزمنة كالصداع وآلام العمود الفقرى والعلاج بوسائل الاسترخاء المختلفة. فهل تحقق بالفعل تلك العلاجات الطبيعية نجاحا يتفوق على العلاجات الدوائية؟