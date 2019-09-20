الرئيس الألماني يدعو إلى بذل المزيد من أجل مكافحة أزمة المناخ

طالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مع 31 رئيس حكومة ودولة آخرين بمزيد من الطموح في مكافحة أزمة المناخ.

وأعلن المكتب الرئاسي في برلين اليوم الجمعة، أن الرئيس وقع على مناشدة لنظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والتي انضمت إليها أيضا دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وكوريا الجنوبية وفنلندا واليونان والمجر.

وجاء في المناشدة التي تم الإعلان عنها قبل قمة الأمم المتحدة لحماية المناخ في نيويورك المقررة يوم الاثنين المقبل: "جيلنا أول جيل يستشعر الارتفاع السريع لدرجات الحرارة على المستوى العالمي، وربما يكون الأخير الذي يمكنه النجاح في درء أزمة مناخ عالمية تنذر بالخطر".

وأشار القادة في المناشدة إلى أن تأثيرات تغير المناخ موثقة على نحو جيد ويمكن استشعارها في كافة أنحاء الكوكب، وأضافوا: "موجات الحر والفيضانات والجفاف والانهيارات الطينية تحدث بكثرة غير معهودة من قبل، كما يذوب الجليد ويرتفع مستوى سطح البحر".

وشكا قادة الدول الموقعة على المناشدة من عدم كفاية الإجراءات الحالية التي يتخذها المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس المناخية للحد من احترار الأرض. وجاء في المناشدة: "يتعين فعل المزيد على نحو سريع وحاسم ومشترك... نناشد المجتمع الدولي وكافة أطراف اتفاق باريس: يجب أن نتصرف على نحو مشترك وحاسم وسريع لوقف أزمة المناخ العالمية".

وأكدت المناشدة أن الجميع مدعوون إلى جعل عام 2019 عام سياسة المناخ الطموحة، والتوجه إلى قمة الأمم المتحدة لحماية المناخ بخطط ومبادرات محددة من أجل هذا الغرض.