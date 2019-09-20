موسكو تعتبر تصريحات البنتاجون حول خطة اختراق الدفاع الجوي في كالينينجراد تهديدا

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تصريحات ممثلي البنتاجون حول وجود خطة لديهم لاختراق الدفاع الجوي بمنطقة كالينينغراد الروسية، تصريحات غير مسؤولة.

وقالت زاخاروفا، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "أولا، نحن نعتبر هذا تهديدا​​​. ثانيا، نحن نعتبر هذه التصريحات غير مسؤولة تماما. ثالثا، نرى مدى سهولة تعامل النخبة السياسية في الولايات المتحدة مع قضايا خطيرة ومعقدة للغاية مثل الأمن والاستقرار العالميين، والقيام بذلك بشكل غير مسؤول، طبقا للأهواء السياسية".

وأضافت "والأهم من ذلك كله أن هذا مؤشر على الغباء: فالأشخاص الأذكياء ذوي البصيرة الذين يعبرون حقا عن مصالح الذين قاموا بتعيينهم أو انتخبوهم يدلون بتصريحات من هذا القبيل، مدركين أنهم يتسببون بذلك في ضرر لسمعة بلادهم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وبحسب زاخاروفا، فإن هذا قد يكون ذا صلة بالدورة الانتخابية الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "بريكينج ديفينس"، عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وافريقيا، جيفري لي هاريج، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية، طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا.

وتنص الخطة على "عملية شاملة" مع هجمات مشتركة من الجو، البر، البحر، والفضاء، وكذلك هجمات في الفضاء الإلكتروني والحرب الإلكترونية.