هونج كونج تسجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هونج كونج أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، منذ حوالي شهر، اليوم الأحد، بتسجيل 23 حالة، أربع منها حالات محلية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.

والحالات الواردة الـ19، شملت ثمانية أشخاص من الهند وسبعة من نيبال وثلاثة من الفلبين وواحد من السويد، طبقا لمركز حماية الصحة.

هذا بالإضافة إلى أربع حالات إصابة محلية شملت اثنين من الذكور واثنتين من الإناث، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمدينة إلى 5302، وحالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 103 حالات.

وعدد الإصابات اليوم الأحد هو أعلى عدد في يوم واحد منذ تسجيل 24 حالة إصابة في 26 أغسطس الماضي.