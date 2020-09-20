أستراليا تطلق أول صواريخها التجارية نحو الفضاء

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تمكنت أستراليا اليوم الأحد من أطلاق أول صواريخها التجارية نحو الفضاء بعد محاولة فاشلة الثلاثاء الماضى.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية يمتاز الصاروخ الأسترالى المسمي بدارت بصغر حجمه مقارنة بصواريخ وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إذ لا يتعدي وزن الصاروخ ال35 كيلوجرامات بينما يقارب طوله المتر ونصف.

ويستطيع الصاروخ الصغير المنطلق من محطة كونيبو جنوب أستراليا بلوغ 100 كيلومتر فى الغلاف الجوى لكوكب الأرض.

وجري إطلاق الصاروخ فى إطار خطة جريكو للقوات الجوية الأسترالية ليحمل الصاروخ رأسا استكشافيا صغيرا مهمته استطلاع الأجواء الأسترالية.

وقالت مليسا برايس وزيرة الصناعات الحربية بأستراليا إن ذلك الصاروخ غير أى صاروخ استثمرت به أستراليا إذ يعمل علي ما يعرف بتكنولوجيا الفضاء التى تعني باستخدام أدوات صغيرة لتنفيذ مهمات ضرورية للبلاد مضيفة إنها تتوقع مستقبل مشرق للتطوير الفضائى الأسترالى.

يذكر أن أستراليا تستثمر 7 مليارات دولار ببحوث وتجارب الاستخدامات التجارية للصواريخ الفضائية إذ لم يسبق لها القيام بتجربة ناجحة من قبل لإطلاق صاروخ تجارى نحو الفضاء.