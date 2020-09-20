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أشرف عبد الباقي يشوق الجمهور لعمل جديد: جاهزين؟

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
إيمان محمود
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:54 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:54 م

شارك الفنان أشرف عبد الباقي جمهوره صورة من عمل جديد مقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ويظهر عبد الباقي في الصورة وهو يرتدي جلبابا ويجلس على كرسي ممسكا بكوب شاي مكتوب عليها قريبا، ووضع تعليقا عليها : "جاهزين ؟".

ومن جهة أخرى يواصل عبد الباقي عروض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، من بطولة الفنانين علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور،وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

 

جاهزين ؟😉

Posted by Ashraf Abdel Baky on Sunday, September 20, 2020

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