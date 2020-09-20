بيلوسي: ترامب يريد التخلص من قانون الرعاية

قالت الديمقراطية نانس بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، في برنامج "هذا الأسبوع" بشبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يسارع من أجل استبدال عميدة المحكمة العليا الراحلة القاضية روث بادر جينسبورج، لأنه يرغب في أن يسحق قانون حماية المرضى والرعاية بأسعار مقبولة "أوباما كير".

وأوضح موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري أن بيلوسي تريد أن توجه الحديث حول استبدال جينسبورج المحتمل إلى مجال الرعاية الصحية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه قضية رئيسية بالنسبة للناخبين، خاصة في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتدعو إدارة ترامب المحاكم إلى إلغاء هذا القانون، حيث تتم حماية الملايين بموجبه بشروط مسبقة.

ونقل أكسيوس عن بيلوسي قولها اليوم الأحد إنه لا يريد القضاء على الفيروس، إنه يرغب في سحق قانون حماية المرضى والرعاية بأسعار معقولة.