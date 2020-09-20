 بالفيديو.. شاهد سماء موسكو تتألق في مهرجان الألعاب النارية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد سماء موسكو تتألق في مهرجان الألعاب النارية

نور رشوان
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 11:10 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر امتلاء سماء العاصمة الروسية موسكو بالألعاب النارية.

وأقيم مهرجان الألعاب النارية «روستيك»، أمس السبت، في كوبينكا بجوار موسكو، وتم تكريس المهرجان هذا العام للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.


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