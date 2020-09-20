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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر امتلاء سماء العاصمة الروسية موسكو بالألعاب النارية.

وأقيم مهرجان الألعاب النارية «روستيك»، أمس السبت، في كوبينكا بجوار موسكو، وتم تكريس المهرجان هذا العام للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.